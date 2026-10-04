İzmir Foça'da Deniz Hücum Harekatı Eğitimi komando tugaylarının katılımıyla yapıldı

İzmir Foça'da Deniz Hücum Harekatı Eğitimi komando tugaylarının katılımıyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB'nin sosyal medya paylaşımına göre 29 Eylül'de İzmir Foça'da Deniz Hücum Harekatı Eğitimi düzenlendi. Eğitime Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı ile 19'uncu ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurları katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Eylül'de İzmir'in Foça ilçesinde Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı ile 19'uncu ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' icra edildiğini bildirdi.
Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "29 Eylül, Foça/İzmir. Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca, 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' icra edildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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