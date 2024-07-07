(İZMİR) – İzmir'in Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İzmir'de Yeni Foça Mahallesi Günbatımı mevkisinde ormanlık alanda saat 16.23'de yangın çıktı. İzmir Orman İl Müdürlüğü ekipleri yangına ilk müdahaleyi 16.35'te gerçekleştirdi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ekibi ile müdahale edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Yerel › İzmir Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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