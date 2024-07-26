İzmir Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri

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İzmir'in Gölcük Gölü'nde balık ölümleri

Gölcük Gölü'nde yüzlerce balık ölü olarak kıyıya vurdu

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde, yüzlerce balık ölü olarak kıyıya vururken, yetkililer balık ölümlerinin nedenini araştırıyor.

Ödemiş ilçesinde, özellikle hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğrayan Gölcük Gölü, şu sıralar bakımsızlığı ve ilgisizliğiyle dikkat çekiyor. Doğa harikası gölde ise son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor. Göldeki yüzlerce balığın ölü olarak kıyıya vurduğu görülürken, ölümler vatandaşları tedirgin etti. Konuyla ilgili gölden numune alındığı ve ölümlerin nedeninin araştırıldığı belirtildi.

İşletmecilik yapan Semih Akçam, balık ölümleri nedeniyle üzgün olduğunu söyleyerek, "Ölümleri görünce yetkilere haber verdim ve suyun analizi yapıldı" dedi. Yine farklı bölge esnafı da, daha çok ilgi gösterilmesi gerektiğini aktardı.