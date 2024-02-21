İzmir\'in İlk Pump Track Bisiklet Parkuru Gençlerden Yoğun İlgi Görüyor

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Karşıyaka Belediyesi tarafından 2022 yılında kente kazandırılan İzmir'in ilk pump track bisiklet parkuru, gençlerden yoğun ilgi görüyor. Pistten günde ortalama 200 sporcu faydalanıyor.

Karşıyaka Belediyesi, kent hayatında hem spor hem de ulaşım amacıyla bisiklet kullanımını destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yaklaşık 1,5 yıl önce Yalı Mahallesi'nde hizmete sunulan ve İzmir'de bir ilk olan Zeynep Aslan Pump Track Bisiklet Parkuru, gençlerin ilgi odağı haline geldi.

243 METRELİK PİST

Profesyonel sporcuların yanı sıra bisiklet sporuna yeni başlayan gençlere, kaykay ve paten kullanıcılarına da hizmet veren parkur, 243 metre uzunluğunda 800 metrekare pist ve 700 metrekare çim alan olmak üzere toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edildi. Yapısı ve özgün rotasıyla adrenalin tutkunlarına aradıkları heyecanı sunan parkur, günün her saatinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

KOLAY ULAŞIM

Karşıyakalı kullanıcıların yanı sıra İzmir'in farklı ilçelerinden sporcular, İZBAN ile kolaylıkla ulaşım sağlayarak parkuru kullanabiliyor. Pump track bisiklet parkurundan günlük ortalama 200 sporcu faydalanıyor. Aydınlatma sistemi sayesinde gece gündüz kullanılabilen parkurda, yarışmalar da düzenleniyor.