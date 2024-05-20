İzmir Konak'ta Yapımı 7 Yıldır Tamamlanamayan Ulu Cami - Son Dakika
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İzmir Konak'ta Yapımı 7 Yıldır Tamamlanamayan Ulu Cami

İzmir Konak\'ta Yapımı 7 Yıldır Tamamlanamayan Ulu Cami

İzmir Konak'ta bulunan ve yapımına 2017'de başlanan Nevvar Salih İşgören Ulu Cami'nin inşaatı aradan geçen 7 yılda tamamlanamadı. Ege Bölgesi'nin en büyük protokol camisi olması planlanan ibadethanenin inşaatı uzun süredir yerinde sayarken, bölge esnafı yetkililerin duruma el atarak bir an önce caminin tamamlanmasına destek olmalarını istedi.

20.05.2024 11:00
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İzmir Konak'ta bulunan ve yapımına 2017'de başlanılan Nevvar Salih İşgören Ulu Cami'nin inşaatı aradan geçen 7 yılda tamamlanamadı. Ege Bölgesi'nin en büyük protokol camisi olması planlanan ibadethanenin inşaatı uzun süredir yerinde sayarken, bölge esnafı yetkililerin duruma el atarak bir an önce caminin tamamlanmasına destek olmalarını istedi.

İzmir'in Konak ilçesi Mersinli bölgesinde 14 bin metrekarelik alanda yer alan Nevvar Salih İşgören Ulu Cami'nin yapımına, Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından 2017 yılında başlandı. 43 metre kubbe genişliğinin yanı sıra 92 metre uzunluğunda 4 minareye sahip, Osmanlı ve modern mimari izlerini taşıyan caminin 2022'de ibadete açılması hedefleniyordu. Ancak Ege Bölgesi'nin en büyük protokol camisi olması planlanan 15 bin kişi kapasiteli camide uzun süre önce inşaat çalışmaları durdu. Yapılan onca masrafın ve milli servetin ziyan olduğunu belirten bölge esnafı, yetkililerin duruma el atarak caminin tamamlanmasına destek olmaları gerektiğini söyledi.

"Diyanet İşleri Başkanlığının bir an önce bu camiyi bitirmesini istiyoruz"

Kaba inşaatı 2019 yılında tamamlanan camiyle ilgili görüşlerini dile getiren bölge esnaflarından 37 yaşındaki Zeynel Akçam, "Buranın 2017 yılında temeli atıldığında bölge esnafı olarak çok sevinmiştik. Neden çok sevindik; dibimizde bir cami olsun istedik. Burada bize en yakın cami 500 metre ileride. Biz çok uğraştık burası yapılsın 5 vakit namazımızı kılalım orada ama bir türlü nedense tamamlanamadı bu cami. Nevvar Salih İşgören Vakfı'nın projeyi bitirmiş olduğunu öğrendik sonradan. Esnaflar olarak Diyanet İşleri Başkanlığının bir an önce bu camiyi bitirmesini istiyoruz. Müslüman bir ülkede yaşayan vatandaşlar olarak bu camiyi böyle görünce vicdan azabı çekiyoruz. 2020 yılında Diyanet'e 'bu cami neden tamamlanmıyor' içerikli dilekçe yazdım, cevap gelmedi. Bölge esnafı olarak bu caminin bir an önce tamamlanmasını istiyorum" dedi.

Caminin aynı zamanda bir yaşam alanı olarak tasarlanması, içerisinde sosyal donatı alanları, konferans salonları, kütüphaneler, etüt merkezleri gibi birçok bölümün olması planlanıyordu. 2017 yılında yapımına başlanılan ve 2022 yılında ibadete açılması planlanan Ulu Cami üzerinden geçen 7 yılda tamamlamadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Konak'ta Yapımı 7 Yıldır Tamamlanamayan Ulu Cami - Son Dakika

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