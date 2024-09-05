İzmir Körfezi\'nde Acil Eylem Planı Hazırlanacak

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İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacağız. Bu eylem planında ilgili kurumların sorumlulukları net bir şekilde tarif edilecek. Bu sorumluluklar çerçevesinde de yapılması gereken projeler inşallah hızlı bir şekilde hayata geçecektir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında ilk olarak, bilim insanları ile yaşanan toplu balık ölümleri sebebiyle TUBİTAK Marmara Gemisi'nde Körfez'i inceledi. Bakan Kurum, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte İzmir İktisat Kongresi'nde düzenlenen İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı. Basına kapalı düzenlenen toplantıya, İzmir Valisi Süleyman Elban, bilim adamları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bazı müdürlükler, odalar ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Bugün İzmir Körfezi'yle ilgili sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ile 3 saati aşkın süren toplantı yaptık ve körfeze ilişkin projeleri, yapılması gerekenleri, hedefleri hep birlikte istişare ettik. İzmir Körfezimiz gelinen süreçte gerek karasal kaynaklı kirlilik, gerek deniz kaynaklı kirlilik, amonyak değerinin artması ve oksijen seviyesinin düşmesi sebebiyle maalesef artık canlı yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. Burada balıkların ölümüyle hem İzmir gündemine hem de Türkiye gündemine İzmir Körfezi taşınmış. Bu bizim istemediğimiz bir durum. Alınması gereken tedbirlere, yapılması gereken işlere ilişkin kurulumuz ile istişare yapmış ve yapılacak işlere ilişkin yönetmeliği tarif ettiği şekliyle, belediyelerin sorumluluklarını belediyelere, varsa diğer kurumların, kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, OSB ve sanayi kuruluşlarının yapması gerekenleri de tarif edecek şekliyle eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacağız. Bu eylem planında ilgili kurumların sorumlulukları net bir şekilde tarif edilecek. Bu sorumluluklar çerçevesinde de yapılması gereken projeler inşallah hızlı bir şekilde hayata geçecektir" cümlelerini aktardı.

"Bilim insanları eylem planını ay sonuna kadar çalışacak"

İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine müsaade etmeyecek ve ettirmeyeceklerinin altını çizen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorunlarla ilgili her türlü süreci anbean takip edeceğiz. Yapılması noktasındaki irademizi net bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan tüm paydaşlarımızla birlikte öncelikle İzmir Körfezi'nin yeniden halihazırının alınması ki bugüne kadar yapılan projeler 2010'dan beri konuşulan ve hayata geçirilemeyen projeler. O gün için 50 milyon metreküp dip çamuru hesabının bile bugün farklı bir durumda olduğunu düşünüyoruz. Yeniden halihazır alınarak ilgili hocalarımızın kendi meslek dallarıyla, yetkinliğiyle alakalı gruplar oluşturularak, bu gruplar çerçevesinde bir taraftan İzmir Körfezi'nde akan derelerin ıslahı, burada alınması gereken tedbirler, burada yapılması gereken organik tarıma kadar, atık su ve yağmur suyunun ayrıştırılmasına ilişkin hızlı çözümlerin ortaya konulması, buradaki sirkülasyon kanalı veya navigasyon kanalına ilişkin tarama faaliyetlerinin bir an önce ilgili kurumlarca, büyükşehir belediyesince ve varsa Ulaştırma Bakanlığınca yapılması ve kara kaynaklı kirliliklerin önlenmesine ilişkin adımların atılmasına kadar birçok eylem planını ay sonuna kadar bilim insanlarımız çalışacaklar. Çalışılan bu projeler ve hedefler doğrultusunda da bu işlerin yapılmasını ortaya koymuş olacağız."

"4. etap dışında yeni etapların yapılmasına yönelik adımların atılması gerektiğini bildirdik"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin 605 bin metreküp yeni etabının tamamlanmasının hızlandırılmasını söylediklerini aktaran Bakan Kurum, "Burada 4. etap dışında yeni etapların yapılmasına yönelik adımların atılması gerektiği de bugünden yine ilgili belediyemize hatırlatılmış oldu. Çalışmalar yapılacak ve bilim insanlarımızın görüşleri ve fikirleri doğrultusunda o çalışmaları hep birlikte ortaya koyacak. Güzel İzmir'imizi bize emanet, bu güzellikleri ortaya koruyacak, gelecek nesillere aktaracak adımları atma noktasında takip ve sürecin yol göstereni olmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - İZMİR