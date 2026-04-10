İzmir Körfezi'nde Dokuzuncu Kez Dış Kaynaklı Kirlilik Tespit Edildi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfezi'nde yapılan rutin dron tarama faaliyetleri kapsamında kasım ayından bu yana dokuzuncu kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. Karşıyaka İskelesi civarında deniz yüzeyinde dış atık maddeler görüntülendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için denetim faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Körfez'deki denetim ve yaptırım yetkisinin belediyeye devredilmesi için yaptığı başvurulara olumlu yanıt alamayan Büyükşehir Belediyesi, havadan görüntüleme sonucu geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana dokuzuncu kez dış kaynaklı kirlilik tespit etti. Karşıyaka İskelesi çevresinde bir kez daha dış kaynaklı atıklar görüntülendi.

Ekosistemi olumsuz etkiliyor

Benzer bir durum mart ayı içinde 2 kez daha yaşanmıştı. İZDENİZ yetkilileri, tespit edilen atıkların; deniz ekosistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını, su kalitesini düşürdüğünü ve deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek, bu tür kirliliklerin uzun vadede Körfez'in doğal dengesine zarar vereceğini, geri dönüşü zor çevresel sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Körfezde dış kaynaklı kirlilik riskinin süreklilik arz etmesi nedeniyle etkin önleyici tedbirlere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.