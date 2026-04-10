İzmir Körfezi'nde Dokuzuncu Kez Dış Kaynaklı Kirlilik Tespit Edildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Körfezi'nde Dokuzuncu Kez Dış Kaynaklı Kirlilik Tespit Edildi

10.04.2026 15:28  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nde yaptığı dron tarama faaliyetlerinde dokuzuncu kez dış kaynaklı kirlilik tespit etti. Karşıyaka İskelesi civarında görüntülenen atıklar, deniz ekosistemine olumsuz etkiler yapıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfezi'nde yapılan rutin dron tarama faaliyetleri kapsamında kasım ayından bu yana dokuzuncu kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. Karşıyaka İskelesi civarında deniz yüzeyinde dış atık maddeler görüntülendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için denetim faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Körfez'deki denetim ve yaptırım yetkisinin belediyeye devredilmesi için yaptığı başvurulara olumlu yanıt alamayan Büyükşehir Belediyesi, havadan görüntüleme sonucu geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana dokuzuncu kez dış kaynaklı kirlilik tespit etti. Karşıyaka İskelesi çevresinde bir kez daha dış kaynaklı atıklar görüntülendi.

Ekosistemi olumsuz etkiliyor

Benzer bir durum mart ayı içinde 2 kez daha yaşanmıştı. İZDENİZ yetkilileri, tespit edilen atıkların; deniz ekosistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını, su kalitesini düşürdüğünü ve deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek, bu tür kirliliklerin uzun vadede Körfez'in doğal dengesine zarar vereceğini, geri dönüşü zor çevresel sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Körfezde dış kaynaklı kirlilik riskinin süreklilik arz etmesi nedeniyle etkin önleyici tedbirlere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:46:05. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.