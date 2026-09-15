İzmir Menemen'de yola saçılan meyve sebzeyi vatandaşlar imeceyle topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Menemen'de yola saçılan meyve sebzeyi vatandaşlar imeceyle topladı

İzmir Menemen\'de yola saçılan meyve sebzeyi vatandaşlar imeceyle topladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde pazar esnafının yokuşta aracından yola saçılan meyve ve sebzesini çevredeki vatandaşlar ile sürücüler topladı. Mahallelinin imece usulüyle kasalara doldurduğu ürünler yeniden araca yüklenerek esnafın zararı azaltıldı.

İzmir'de aracıyla yokuş çıktığı sırada kasalar dolusu meyve ve sebzesi yola saçılan pazar esnafının imdadına çevredeki vatandaşlar ile yoldan geçen sürücüler yetişti. İmece usulüyle yola dökülen ürünleri toplayan vatandaşlar, toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden birini sergiledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen ilçesi 9 Eylül Mahallesi'nde bulunan dik bir yokuşta meydana geldi. Pazara taze ürün götürmek için yola çıkan bir esnaf, aracıyla yokuş tırmandığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Araçtaki yükün dengesinin bozulması sonucu, kilolarca meyve ve sebze bir anda yola saçıldı. Ürünlerinin etrafa dağıldığını gören esnaf neye uğradığını şaşırırken, devreye hemen çevredeki duyarlı vatandaşlar girdi.

Sürücüler araçlarından indi, mahalleli seferber oldu

Esnafın çaresiz kaldığını fark eden mahalle sakinleri, esnaf komşular ve o sırada yoldan geçmekte olan araç sürücüleri hiç düşünmeden yardıma koştu. Trafiğin durduğu noktada araçlarından inen sürücüler ve vatandaşlar; ellerine aldıkları poşetlerle ve boş kasalarla yere dökülen ürünleri tek tek, özenle topladı. Vatandaşlar, esnafın zararını en aza indirmek için elinden geleni yaparken kısa sürede el birliğiyle toplanan meyve ve sebzeler yeniden araca yüklendi.

Kaynak: İHA

Menemen, İzmir, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Menemen'de yola saçılan meyve sebzeyi vatandaşlar imeceyle topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti

16:23
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı
Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:44:28. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir Menemen'de yola saçılan meyve sebzeyi vatandaşlar imeceyle topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement