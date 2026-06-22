İzmir'de kablo hırsızlığı girişimi metro seferlerini aksattı - Son Dakika
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İzmir'de kablo hırsızlığı girişimi metro seferlerini aksattı

İzmir\'de kablo hırsızlığı girişimi metro seferlerini aksattı
22.06.2026 13:26  Güncelleme: 13:27
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İzmir metrosunda sinyalizasyon sistemini besleyen kablolara yönelik hırsızlık girişimi nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde aksama yaşandı. Yolcu güvenliği için trenler bir süre tek hat üzerinden ve düşük hızda çalışırken, arızanın giderilmesiyle seferler saat 11.00 itibarıyla normale döndü. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

İzmir'de sabah saatlerinde metro hattına yönelik hırsızlık girişimi ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölge ve Sanayi istasyonları arasındaki sinyalizasyon sistemini besleyen kablolara yönelik müdahale sonrası metro hattında arıza meydana geldi.

Sinyalizasyon sisteminde yaşanan sorun nedeniyle ekipler hızla çalışma başlatırken, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla seferler geçici olarak tek hat üzerinden yürütüldü. Trenler belirli bölgelerde düşük hızla ilerledi.

YOLCULAR GECİKME YAŞADI

Özellikle Bölge ile Evka-3 istasyonları arasında seferlerde gecikmeler meydana geldi. Yolcu yoğunluğunu azaltmak ve mağduriyetleri önlemek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ek sefer düzenlemeleri devreye alındı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından arıza giderildi ve metro seferleri saat 11.00 itibarıyla normal işleyişine kavuştu.

Belediye, sistemdeki nihai bakım ve onarım çalışmalarının gece saatlerinde, işletmenin sona ermesinin ardından gerçekleştirileceğini açıkladı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, benzer girişimlerin önüne geçebilmek için güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de kablo hırsızlığı girişimi metro seferlerini aksattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kablo hırsızlığı girişimi metro seferlerini aksattı - Son Dakika
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