İzmir Narlıdere'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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(İZMİR)- İzmir'in Narlıdere ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Narlıdere ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 12.00'te çıkan orman yangınına 12.05 de ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi. Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 4 dozer ile müdahale edildi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren süren yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.