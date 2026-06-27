İzmir Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi

27.06.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Onur Yürüyüşü sırasında polis müdahale etti, 36 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

(İZMİR) - İzmir'de, "14. Onur Yürüyüşü" kapsamında bir araya gelen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınan 36 kişi, haklarında idari para cezası uygulanmasının ardından serbest bırakıldı.

İzmir Valiliği tarafından 27 Haziran saat 08.00 ile 28 Haziran saat 23.59 arasında "14. Onur Yürüyüşü" kapsamında düzenlenmesi planlanan tüm açık alan etkinliklerinin yasaklanmasının ardından, Konak ilçesindeki Gül Sokak'ta bir grup bir araya geldi.

Polis ekipleri, gruba müdahale ederek 36 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 36 kişi, haklarında idari para cezası uygulanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, İzmir, Pride, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici
Real Madrid’de Ceballos ile yollar ayrıldı Real Madrid'de Ceballos ile yollar ayrıldı
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi

21:51
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes’tan açıklama var
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var
21:05
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
20:35
Depremlerle sarsılan Venezuela’da tablo ağır Can kaybı bin 500’e dayandı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 22:12:58. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.