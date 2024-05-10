İzmir, Skal Uluslararası Dünya Kongresi\'ne ev sahipliği yapacak

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Turizm profesyonellerinin katılımıyla 16-21 Ekim'de İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenecek Skal Uluslararası Dünya Kongresi'nin tanıtım toplantısı İZTO'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bizimle turizme başlamış ya da bizden sonra başlamış birçok şehir bizden daha fazla yol almış ama maalesef biz bu geldiğimiz istasyonda beklemeye devam ediyoruz, kabuğumuzu bir türlü kıramadık" dedi.

"Turizmde bir noktaya gelip, o noktada bekliyoruz"

16-21 Ekim'de, turizm profesyonellerinin katılımıyla İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenecek Skal Uluslararası Dünya Kongresi'nin tanıtım toplantısı, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirildi. Toplantıda, İzmir'in turizm potansiyelini anlatmaya gerek olmadığının altını çizere konuşmasına başlayan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Biz şehir olarak turizmde bir noktaya gelip, o noktada bekliyoruz. Bizimle turizme başlamış ya da bizden sonra başlamış birçok şehir bizden daha fazla yol almış ama maalesef biz bu geldiğimiz istasyonda beklemeye devam ediyoruz, kabuğumuzu bir türlü kıramadık. Ancak şimdi bununla ilgili şehrimizde turizmle ilgili ciddi bir sıçrama yapmayla ilgili belli şartlar var. Bir kere şehrin bütün bileşenleri bu konuda hemfikir ve tüm sektöre de destek verme konusunda niyetini, fikrini ve tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bu önemli bir durum, tespit. İkincisi de son günlerin güncel tabiriyle ben bu kongreyi play-off maçına benzetiyorum. Eğer biz bu play-off'ta kazanırsak, başarı sağlarsak üst lige çıkacağız" dedi.

Kentin turizm potansiyelinin yüzde 30 artması halinde İzmir'in bir üst lige çıkacağına vurgu yapan Elban, "Nasıl 2 hafta önce Göztepe'mizin çıkması konusunda hepimiz şehir olarak el birliği, yürek birliği yaptıysak ekim ayındaki kongrede de aynı şekilde o final maçında el birliği, gönül birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da düzenlenecek kongrenin İzmir için öneminin farkında olduklarını ve İzmir'in hak ettiği yerde olmasını istediklerini kaydetti. Tugay, kentin tarım ve ticaretin yanında turizm konusunda da sıçrama yaşaması gerektiğinin vurgusunu yaptı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise toplantıdaki konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Uluslararası bir turizm organizasyonunun dünya kongresini kentimizde düzenlemek büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Kongre kapsamında kentimize gelecek ziyaretçileri İzmir'den çok güzel hatıralarla ve memnun ayrılmasının hepimizin çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum."

Törene; İzmir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Fahrettin Kerem Çevik, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Skal Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney ve turizm temsilcileri katıldı. - İZMİR