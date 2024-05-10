İzmir, Skal Uluslararası Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir, Skal Uluslararası Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

İzmir, Skal Uluslararası Dünya Kongresi\'ne ev sahipliği yapacak

Turizm profesyonellerinin katılımıyla 16-21 Ekim'de İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenecek Skal Uluslararası Dünya Kongresi'nin tanıtım toplantısı İZTO'da gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, turizmdeki gelişmeleri değerlendirerek, İzmir'in turizm potansiyelini artırması gerektiğini belirtti.

10.05.2024 13:06  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizm profesyonellerinin katılımıyla 16-21 Ekim'de İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenecek Skal Uluslararası Dünya Kongresi'nin tanıtım toplantısı İZTO'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bizimle turizme başlamış ya da bizden sonra başlamış birçok şehir bizden daha fazla yol almış ama maalesef biz bu geldiğimiz istasyonda beklemeye devam ediyoruz, kabuğumuzu bir türlü kıramadık" dedi.

"Turizmde bir noktaya gelip, o noktada bekliyoruz"

16-21 Ekim'de, turizm profesyonellerinin katılımıyla İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenecek Skal Uluslararası Dünya Kongresi'nin tanıtım toplantısı, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirildi. Toplantıda, İzmir'in turizm potansiyelini anlatmaya gerek olmadığının altını çizere konuşmasına başlayan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Biz şehir olarak turizmde bir noktaya gelip, o noktada bekliyoruz. Bizimle turizme başlamış ya da bizden sonra başlamış birçok şehir bizden daha fazla yol almış ama maalesef biz bu geldiğimiz istasyonda beklemeye devam ediyoruz, kabuğumuzu bir türlü kıramadık. Ancak şimdi bununla ilgili şehrimizde turizmle ilgili ciddi bir sıçrama yapmayla ilgili belli şartlar var. Bir kere şehrin bütün bileşenleri bu konuda hemfikir ve tüm sektöre de destek verme konusunda niyetini, fikrini ve tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bu önemli bir durum, tespit. İkincisi de son günlerin güncel tabiriyle ben bu kongreyi play-off maçına benzetiyorum. Eğer biz bu play-off'ta kazanırsak, başarı sağlarsak üst lige çıkacağız" dedi.

Kentin turizm potansiyelinin yüzde 30 artması halinde İzmir'in bir üst lige çıkacağına vurgu yapan Elban, "Nasıl 2 hafta önce Göztepe'mizin çıkması konusunda hepimiz şehir olarak el birliği, yürek birliği yaptıysak ekim ayındaki kongrede de aynı şekilde o final maçında el birliği, gönül birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da düzenlenecek kongrenin İzmir için öneminin farkında olduklarını ve İzmir'in hak ettiği yerde olmasını istediklerini kaydetti. Tugay, kentin tarım ve ticaretin yanında turizm konusunda da sıçrama yaşaması gerektiğinin vurgusunu yaptı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise toplantıdaki konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Uluslararası bir turizm organizasyonunun dünya kongresini kentimizde düzenlemek büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Kongre kapsamında kentimize gelecek ziyaretçileri İzmir'den çok güzel hatıralarla ve memnun ayrılmasının hepimizin çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum."

Törene; İzmir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Fahrettin Kerem Çevik, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Skal Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney ve turizm temsilcileri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Süleyman Elban, Dünya, İzmir, Etkinlikler, İzmir, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir, Skal Uluslararası Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 15:02:48. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir, Skal Uluslararası Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement