İzmir Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir'in rolünü anlatan bir esere imza attı - Son Dakika
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İzmir Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir'in rolünü anlatan bir esere imza attı

İzmir Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir\'in rolünü anlatan bir esere imza attı

İzmir Ticaret Odası, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Dr. Erkan Serçe tarafından kaleme alınan 'Yüzyılın Sevdası İzmir' isimli kitabı yayınladı. Kitap, 1923-2023 yılları arasında İzmir'in gündemine damga vuran olayları anlatıyor. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kitabın İzmir'in yakın dönem tarihini geleceğe iz olarak bırakacağını belirtti. Dr. Erkan Serçe ise kitabın İzmir'in Türkiye Cumhuriyeti'nin biçimlenmesindeki rolüne değindiğini söyledi.

11.07.2024 09:28
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İzmir Ticaret Odası, bir asırı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir'in rolünü anlatan önemli bir esere imza attı. İzmir Ticaret Odası Kültür, Sanat ve Tarih Yayınları'nın 18'inci kitabı olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe tarafından kaleme alınan "Yüzyılın Sevdası İzmir" isimli kitap okuyucuyla buluştu.

İzmir Ticaret Odası olarak, geçmişten bugüne İzmir'de yaşanan olayları gelecek nesillere aktarmayı görev edindiklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Cumhuriyetimizin 100 yılı geride bıraktığı bu önemli dönemde, hem Cumhuriyet'in ilk yıllarını hem yakın dönem tarihini ele alan değerli bir eseri sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Heyecanlıyız, çünkü birçoğumuzun şahitlik ettiği İzmir'in yakın dönem tarihini de bu yayınla, geleceğe iz olarak bırakacağız" dedi.

100 yıllık yazılı döküman

Yüzyılın Sevdası İzmir'de, 1923 yılından 2023 yılına kadar İzmir gündemine damga vuran olayların anlatıldığını belirten Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir tarihinin 100 yıllık döneme yayılan belgelerinin önemli bir kısmını kapsayan bu kitabın, her zaman yararlanılacak kıymetli bir kaynak niteliğinde olduğuna inanıyorum. Kitabımızın hazırlanmasında başta Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Ömer Durmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"

Serçe: "İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin biçimlenmesinde önemli rol oynadı"

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe, "Cumhuriyet dönemi, İzmir için kaybolan iktisadi konumunu yeniden elde etme ve yeniden inşa edilme çabalarına hasredilmiş yıllardır. Öte yandan bu dönemde Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olma özelliğini koruyan İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin biçimlenmesinde de rol oynamıştır. Bu kitap Cumhuriyet'in ilk yüzyılında, İzmir'in bir yandan kendini yeniden ayağa kaldırma macerasına yoğunlaşırken, diğer yandan Türkiye'nin gündemine katkı yapan rolüne değinmeye çalışmaktadır. Kıymetli bir arşiv niteliğindeki böyle bir eserin ortaya çıkmasına destek olan İzmir Ticaret Odası'na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir'in rolünü anlatan bir esere imza attı - Son Dakika

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