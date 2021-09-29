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İzmir Ticaret Odası ve Çiğli Belediyesinden kadın dostu proje - Son Dakika

İzmir Ticaret Odası ve Çiğli Belediyesinden kadın dostu proje

29.09.2021 12:59
İzmir Ticaret Odası ve Çiğli Belediyesinden kadın dostu proje, System.String[]

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Çiğli Belediyesi iş birliği ile hayata geçen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Dostu Kent Planlama Yaklaşımı' projesi ilk meyvelerini verdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Çiğli Belediyesi iş birliği ile hayata geçen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Dostu Kent Planlama Yaklaşımı' projesi ilk meyvelerini verdi. Kadınlar için daha güvenli kentler oluşturmayı amaçlayan proje için 2'si yeni mezun 5 kadın şehir plancısı göreve başladı.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Dostu Kent Planlama Yaklaşımı-Çiğli Örneği" projesi, geçtiğimiz ağustos ayında İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü arasında imzalanan protokolle hayata geçti.

Kadınların daha güvenli bir kentte yaşamasını hedefleyen projenin ilk toplantısı İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in katılımıyla gerçekleşti. Proje yürütücüsü Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney'in bir sunum yaptığı toplantıya; İZTO Kadın Meclis Üyeleri Ayşe Duygu Elçi, Dilek Mutlutürk, Güler Handan Baransel, Güleylem Akduman, Hümeyra Çözel, Jülide Tutan Hergül ve Saniye Fıçı ile Çiğli Belediyesi'nden Kadın ve Aile Müdürü Rüya Ulusan, Strateji Geliştirme Müdürü Şebnem Kartaltepe, Şehir Plancısı Nursun Akıncı ve komite üyeleri katıldı.

Böyle güzel bir projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Burası sizin eviniz. Sizlere her zaman yardımcı olmak bizlerin görevi. Çiğli ile başlayan bu örnek projenin Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerinde de hayata geçmesini umuyorum. İzmir Ticaret Odası olarak bunu sağlamak için her türlü desteğe hazırız. Çiğli Belediyesi'ne projeye verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

2 ayrı yarışmada yarışacak

Proje yürütücüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney de, "Bu projede şu an iki önemli şeyi başarmış olduk. Birincisi, kurumlar bir araya gelerek bu tür çalışmaların yapılabileceğini ispatladılar. İkincisi ise, 5 kadına destek vermiş olduk. Projemizle Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu ve Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü yarışmalarına başvurduk. Güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz" dedi.

Proje hakkında

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Dostu Kent Planlama Yaklaşımı Çiğli Örneği' projesi için Çiğli ilçesinin Köyiçi Mahallesi'nde 52 hektarlık bir alan seçildi. Bu alanda arazi kullanım çalışmalarının yapılacağı ifade edilirken, arazi kullanım çalışmalarına göre açık yeşil alanlar, kültürel tesis alanları, sosyal tesis alanları, ulaşım verileri, sokak mobilyaları (aydınlatma, bilgilendirme panoları vb.) incelenecek. Sonuçta kadın dostu kent kapsamında alanın sorun ve potansiyelleri belirlenerek öneriler geliştirilecek. Proje kapsamında kadın istihdamı oluşturulacak, mezun ve işsiz kadın şehir plancılar İŞ-KUR aracılığıyla görevlendirilecek. - İZMİR

İzmir Ticaret Odası ve Çiğli Belediyesinden kadın dostu proje
İzmir Ticaret Odası ve Çiğli Belediyesinden kadın dostu proje
İzmir Ticaret Odası ve Çiğli Belediyesinden kadın dostu proje
İzmir Ticaret Odası ve Çiğli Belediyesinden kadın dostu proje
İzmir Ticaret Odası ve Çiğli Belediyesinden kadın dostu proje

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Ticaret Odası ve Çiğli Belediyesinden kadın dostu proje - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Ticaret Odası ve Çiğli Belediyesinden kadın dostu proje - Son Dakika
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