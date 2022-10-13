İzmir yerel haberleri | Aliağa'da amatör balıkçılar birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneğinin (ALDER) her yıl geleneksel olarak düzenlediği birlik ve beraberlik yemeği, bu yılda yoğun katılımla gerçekleşti.

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneği (ALDER), her yıl olduğu gibi bu yılda birlik ve beraberlik yemeği düzenledi. İskele Meydanı'ndaki bir kafede bir araya gelen ALDER üyeleri, birlik ve beraberlik mesajları verdi, bir yılın stresini attı.

Geleneksel olarak düzenlenen birlik ve beraberlik buluşmasının bu yıl 15'incisini gerçekleştirdiklerini belirten ALDER Yönetim Kurulu Başkanı Naci Biçer, "Birlik ve beraberlik yemeğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. ALDER üyeleri olarak bizler Aliağamız için iyi ve doğru olduğuna inandığımız her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sohbet havasında gerçekleşen programa ayrıca; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, CHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi Savaş Dağdeviren, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ve ALDER üyeleri katıldı. - İZMİR