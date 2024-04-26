İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Anıtkabir\'i ziyaret etti

İzmit Belediyesinde 2'nci dönemine başlayan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek özel defterini imzaladı ve görevine layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

26.04.2024 15:35  Güncelleme: 15:38
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İzmit Belediyesinde 2'nci dönemine başlayan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Hürriyet, "Size söz veriyorum, görevimi layıkıyla yerine getirmek için durmadan, yorulmadan çalışacağım" dedi.

Yeni yönetim kadrosunu oluşturan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Çınar Çocuk Evi ve Çınar Akademi öğrencileri ile birlikte Aslanlı Yolu geçen Başkan Hürriyet mozoleye çelenk sundu.

Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Başkan Hürriyet, "Aziz Atatürk. 16 Ocak 1923'te Cumhuriyet'i kuracağınızın müjdesini verdiğiniz, ilk ve tek basın toplantısı yaptığınız, kadınlara seçme seçilme hakkının eninde sonunda verileceğini ilk kez müjdelediğiniz güzel İzmit'imiz sayenizde müjdelerin şehri olmuştur. Siz İzmit'i, İzmit sizi çok sevdi. İzmit'i yönetmek üzere kıymetli İzmitliler tarafından belediye başkanı olarak ikinci dönemime başlamanın verdiği onur ve sorumlulukla manevi huzurunuzdayız. İlkeleriniz ve devrimleriniz, yolumuzu aydınlatan birer meşale olarak önümüzde durmaktadır. Hedefimiz, sizin 'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyet'i korumak ve ileriye taşımak olacaktır. Bu kutsal görev yolunda bana güç veren değerlerinizi, adaletinizi ve bilgeliğinizi her daim hatırlayacağım. Size söz veriyorum, görevimi layıkıyla yerine getirmek için durmadan, yorulmadan çalışacağım. Ruhunuz şad olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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