Başkan Hürriyet, Anıtkabir
ziyareti sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet'e, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan
ve meclis üyeleri eşlik etti.
İZMİTLİLERE SELAM GÖNDERDİ
Başkan Hürriyet, Ankaralıların yeniden başkan seçtiği Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileterek, başarılar diledi. Başkan Yavaş, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Hürriyet'e ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, tüm İzmitlilere selamlarını gönderdi.
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Son Dakika › Yerel › İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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