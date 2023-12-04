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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenine ihalesiz iş verildiği iddiası incelendi - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenine ihalesiz iş verildiği iddiası incelendi

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucunda, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenine ihalesiz iş verildiği iddiasının doğru olmadığı belirlendi. Ayrıca, iş yaptığı iddia edilen kişinin AKP'li Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın başkanlığındaki İzmit Belediyesi ile de iş yaptığı ortaya çıktı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet\'in yeğenine ihalesiz iş verildiği iddiası incelendi
04.12.2023 - 11:26,  Güncelleme: 11:27
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İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili olarak "yeğenine belediyeden ihalesiz iş verildiği" iddiasına inceleme yapan müfettiş tarafından cevap geldi. Müfettiş ikili arasında kan bağı bulunmadığını belirledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenine ihalesiz iş verdiği iddiası, inceleme yapan müfettiş tarafından sonuca ulaştı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre; İzmit Belediyesinde inceleme yapan müfettişlerin raporuna göre ismi geçen kişinin Başkan Hürriyet'in yeğeni olmadığı kanıtlandı. İddiayı araştıran müfettişler, arada bir akrabalık bağının bulunmadığını belirledi.

AKP'li meclis üyelerinin yeğen yalanını uydurarak, halkı kandırmaya çalıştığı konuda şok bir bilgiye de ulaşıldı. Şahsın, AKP'li Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın Başkanlığındaki İzmit Belediyesi ile iş yaptığı da ortaya çıktı. Bu bilginin ardından İzmitliler, Hürriyet'in yeğeni olduğu için iş aldığı söylenen kişinin daha önce AKP'li yönetimden de iş aldığı belirlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenine ihalesiz iş verildiği iddiası incelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenine ihalesiz iş verildiği iddiası incelendi - Son Dakika
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