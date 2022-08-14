İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi

14.08.2022 17:20
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, PİAR Araştırma tarafından 30 büyükşehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankette en başarılı belediye başkanı seçildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, PİAR Araştırma tarafından 30 büyükşehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankette en başarılı belediye başkanı seçildi.

PİAR Araştırma tarafından yapılan " Türkiye'nin En Başarılı İlçe Belediyeleri 2022" anketi sonuçlandı. 5 Temmuz-1 Ağustos 2022 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankete yüz yüze, telefon ve SMS link yönlendirme yöntemleri kullanılarak 94 bin 510 kişi katıldı.

HÜRRİYET, YÜZDE 70,1 OYLA BİRİNCİ OLDU

Yapılan anket sonrasında yüzde 70,1 oranında oy alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. Hürriyet'in birinci olduğu ankette Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yüzde 67,3 oy oranı ile ikinci olurken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yüzde 62,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

En başarılı ilk 10 belediye başkanı sıralaması şöyle:

1- Fatma Kaplan Hürriyet-İzmit: Yüzde 70,1

2- Turgut Altınok-Keçiören: Yüzde 67,3

3- Soner Çetin-Çukurova: Yüzde 62,3

4- Abdül Batur- Konak: Yüzde 62,1

5- Hilmi Türkmen- Üsküdar: Yüzde 61,4

6- Semih Esen- Konyaaltı: Yüzde 60,2

7- Ahmet Ataç- Tepebaşı: Yüzde 56,6

8- Mehmet Fatih Atay- Efeler: Yüzde 52,7

9- Şeyma Döğücü- Sancaktepe: Yüzde 52,6

10- M. Tevfik Göksu- Esenler: Yüzde 51,3

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
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