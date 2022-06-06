İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'ne Katıldı

06.06.2022 09:53
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'ne Katıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Giresun Dernekler Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'ne katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Giresun Dernekler Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'ne katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Giresun Dernekler Birliği'nin organize ettiği Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'ne katıldı. Gebze'nin Denizli köyünde bulunan Mesire alanında gerçekleştirilen programda Başkan Hürriyet'i, Kocaeli Giresun Dernekler Birliği Başkanı Hatem Soysal ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Etkinliğe, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve çok sayıda davetli katıldı.

"KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİK"

Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'nde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"İzmit içerisinde elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz ama böyle kıymetli hemşerilerimiz ısrarla davet edince de kırmamaya gayret ediyorum. Malumunuz 4 yıl milletvekilliği yaptım ve bu milletvekilliği süresince bütün sivil toplum örgütlerimizle yan yana dayanışma içinde olmaya çalıştık. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, ihtiyaçlarımızı giderip kardeşliğimizi güçlendiremeye çalıştık.

Bu dayanışmanıza biz de bir el verebilirsek ne mutlu bize düşüncesiyle gelelim ziyaret edelim, hal hatır soralım istedik. Davetiniz için başkanlarımıza ve tüm yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Dayanışmanız daim olsun. Derneğimizin kıymetli çalışmalarına bir o kadar daha kıymetli çalışmalar eklensin. Bu kentin bir evladı olarak bize düşen bir şey olduğunda her zaman yanınızdayız. Gününüz hayırlı olsun."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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