İzmit Belediyesi, engelli annesiyle yaşayan Gazinin çamur çilesine son verdi - Son Dakika
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Yerel

İzmit Belediyesi, engelli annesiyle yaşayan Gazinin çamur çilesine son verdi

İzmit Belediyesi, engelli annesiyle yaşayan Gazinin çamur çilesine son verdi

İzmit Belediyesi, Sepetçi Mahallesi'nde yaşayan engelli annesiyle birlikte yaşayan Gazi Mustafa Kaya'nın çamur çilesine son verdi. Belediye ekipleri, toprak yolu ambulans ve araç girişi için uygun hale getirdi.

24.02.2024 10:23  Güncelleme: 10:29
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Sepetçi Mahallesi'nde ambulansın giremediği toprak yolu iyileştiren İzmit Belediyesi, engelli annesiyle birlikte yaşayan Gazi Mustafa Kaya'nın çamur çilesine son verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yanında olan İzmit Belediyesi, vatandaşların derdine derman olmaya devam ediyor. Sepetçi Mahallesinde engelli annesiyle birlikte ikamet eden Güneydoğu Gazisi Mustafa Kaya (49), toprak yolun ambulans ve araç girişi için uygun hale getirilmesi için İzmit Belediyesi'nden destek istedi. Gazilere öncelik tanıyan İzmit Belediyesi Fen İşleri ekipleri de hızla aksiyon aldı. Bir günde çalışmaya başlayıp bitiren ekipler, 100 metre uzunluğunda toprak yolu araç giriş çıkışına uygun hale getirdi.

"Ambulans çağırdığımız zaman kapıya gelemiyordu"

Talebine çok hızlı şekilde çözümle karşılık bulan Gazi Mustafa Kaya, "Yağmur yağdığı zaman yolumuz çamur içinde kalıyordu. Engelli annem var. Ambulans çağırdığımız zaman kapıya gelemiyordu. Belediyeye yolumuzun yapılması için başvuruda bulunduk. Yolumuz yapıldı. İzmit Belediyesine, yetkililere ve emekçilere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Kaya'nın annesi Emine Kaya (73) ise "Ambulans, taksi hiçbir şey kapıya gelemiyordu. Bense yukarıya kadar yürüyemiyordum. Yolumuzu yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi, engelli annesiyle yaşayan Gazinin çamur çilesine son verdi - Son Dakika

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