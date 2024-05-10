İzmit Belediyesi Hıdırellez etkinlikleri Yahya Kaptan Mahallesinde devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmit Belediyesi Hıdırellez etkinlikleri Yahya Kaptan Mahallesinde devam etti

İzmit Belediyesi Hıdırellez etkinlikleri Yahya Kaptan Mahallesinde devam etti

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri Yahya Kaptan Mahallesi'nde gerçekleşti. Programda İzmit Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı ve çocuklar için ikramlar ve animasyon gösterileri düzenlendi.

10.05.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün, baharın müjdeleyicisi Hıdırellez etkinleri Yahya Kaptan Mahallesinde devam etti.

İzmit Belediyesi, Hıdırellez etkinleri çerçevesinde Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri ile buluştu. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikler Yahyakaptan Amfi Tiyatro'da gerçekleşti. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne aldığı Hıdırellez etkinliklerine, Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda ayrıca çocuklar için ikramlar ve animasyon gösterileri de yer aldı. Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses, gerçekleşen programdan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Hıdırellez etkinlikleri Yahya Kaptan Mahallesinde devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:25 Tekerlekli Sandalyedeki Anneanne Gece Kulübüne Götürüldü Tekerlekli Sandalyedeki Anneanne Gece Kulübüne Götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Hıdırellez etkinlikleri Yahya Kaptan Mahallesinde devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement