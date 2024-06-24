İzmit Belediyesi İşçilere İkramlarda Bulundu - Son Dakika
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İzmit Belediyesi İşçilere İkramlarda Bulundu

İzmit Belediyesi İşçilere İkramlarda Bulundu

İzmit Belediyesi, geleneksel hale getirdiği servis bekleyen işçi ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Hürriyet öncülüğündeki ekip, emekçilere 'hayırlı işler' dileklerini ileterek ikramlarda bulundu.

24.06.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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İzmit Belediyesi geleneksel hale getirdiği servis bekleyen işçi ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Hürriyet öncülüğündeki ekip, emekçilere 'hayırlı işler' dileklerini ileterek ikramlarda bulundu.

İzmit Belediyesi sabah saatlerinde servis bekleyen emekçilere ikramlarına devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları Lütfü Obuz, Muhammet Ertürk ve yanında bulunan heyetle Yeşilova ve Bekirdere bölgelerinde servis bekleyen işçilere 'hayırlı işler' dilekleri iletti. Vatandaşlar ise yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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