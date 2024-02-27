İzmit Belediyesi İstihdam Birimi İş Arayanlara İş İmkanı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi İş Arayanlara İş İmkanı Sunuyor

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi İş Arayanlara İş İmkanı Sunuyor

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, firmalarla gerçekleştirdiği ortak çalışmalar neticesinde iş arayan vatandaşlara iş imkanı sunuyor.

27.02.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, firmalarla gerçekleştirdiği ortak çalışmalar neticesinde iş arayan vatandaşlara iş imkanı sunuyor.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İstihdam Birimi iş arayan birçok vatandaşa destek oluyor. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, Uluslararası CEVA Lojistik şirketinin talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu. İzmit Belediyesi ve CEVA Lojistik firması ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında İzmit Belediyesi İstihdam Birimine müracaat eden vatandaşlarla görüşme gerçekleştirildi. Firma tarafından olumlu değerlendirilen adaylara işbaşı evrakları verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi İstihdam Birimi İş Arayanlara İş İmkanı Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi İstihdam Birimi İş Arayanlara İş İmkanı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement