İzmit Belediyesi Kadın Tiyatrosu ilk dersine İZGİM'de başladı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Kadın Tiyatrosu ilk dersine İZGİM'de başladı

01.07.2022 16:09
İzmit Belediyesi Kadın Tiyatrosu ilk dersine İZGİM'de başladı

İzmit Belediyesi'nin kadınların, yeteneklerini keşfetmesine fırsat verecek olan yeni projesi "Kadın Tiyatrosu" ilk dersini İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nde (İZGİM) yaptı.

İzmit Belediyesi'nin kadınların, yeteneklerini keşfetmesine fırsat verecek olan yeni projesi "Kadın Tiyatrosu" ilk dersini İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nde (İZGİM) yaptı.

İzmit Belediyesi, Kadın Tiyatrosu projesi ile kadınların yeteneklerini keşfetmesine fırsat veriyor. Ders öncesi İZGİM atölyelerini ziyaret eden kadınlar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oyun yazarlık eğitimi öncesinde sosyolog Burcu Öztürk'ten toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla senaryoyu ele almaları hedefleniyor.

Kadın Tiyatrosu projesini hayata geçirecek olan İzmit Belediyesi, kadınların oyunculuk alanında yeteneklerini keşfetmesine fırsat verecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilk toplantısını yapan tiyatrosever kadınlar, öncelikle oyun yazarlığı konusunda teorik eğitim alarak sergileyecekleri oyunları kendileri yazacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Kadın Tiyatrosu ilk dersine İZGİM'de başladı - Son Dakika

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