İzmit Belediyesi, Kadın Tiyatrosu projesi ile kadınların yeteneklerini keşfetmesine fırsat veriyor. Ders öncesi İZGİM atölyelerini ziyaret eden kadınlar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oyun yazarlık eğitimi öncesinde sosyolog Burcu Öztürk 'ten toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla senaryoyu ele almaları hedefleniyor.

Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi Kadın Tiyatrosu ilk dersine İZGİM'de başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.