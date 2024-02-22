İzmit Belediyesi Kadrolu İşçiler İçin Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

İzmit Belediyesinde çalışan 108 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi coşkuyla imzalandı. Sözleşme ile giydirilmiş en düşük işçi maaşı ocak ayı için 46 bin 835 TL, temmuz ayı için ise 49 bin 750 TL oldu.
Toplu iş sözleşmesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük tarafından imzalandı. Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de hazır bulundu.
"Kendimize dert ettik"
Başkan Hürriyet, törende yaptığı konuşmada, kadrolu işçilere emeklerinin karşılığını vermek için sözleşmeye imza attıklarını söyledi. İşçileri mağdur etmemek için çabaladıklarına dikkat çeken Hürriyet, "Sendikalardan asla ve asla hesaplarımızı kaçırmadık. Şeffaf bir şekilde bütün hesabımız neyse önlerine koyduk. Hep birlikte masaya oturup verilebilecek en yüksek zamları vermeye çalıştık. Asla esirgemedik. Sendika 1 istiyorsa biz 3 vermeye çalıştık. Bunu hep kendimize dert ettik. Bu bir lütuf değil, bu hepimizin boynunun borcu. Keşke daha iyi şartlarımız olsa da çok daha yüksek zamlar verebilsek. Göreve geldiğimizden bu yana eşit işe eşit ücret mantığıyla kimseyi kayırmadan, kimseye siyasi torpil yapmadan adil bir şekilde hakkını vermeye çalıştık" dedi.
"Biz bir aileyiz"
Başkan Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk 6 ayda en düşük maaş 46 bin 835 TL, en yüksek maaş 52 bin 580 TL olacak. İkinci 6 ayda en düşük işçi maaşı 49 bin 750 TL, en yüksek maaşı 55 bin 562 TL giydirilmiş olarak verilecek. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu hepimizin emeği. İzmit için hep birlikte dayanışma duygularıyla omuz omuza olacağız. Kentimizin gülümsemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz bir aileyiz. İzmit Belediyesi mutlu bir aile. Biz de bu ailenin birer parçası olarak her daim yüzünüzü güldürmek için elimizden geleni yapacağız"
"İzmit'i tekrar Fatma Kaplan Hürriyet yönetecektir"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise "Fatma Kaplan Hürriyet 2019 yılında seçimlerde aday olup İzmit Belediye Başkanı oldu. Biz kendisi ile parlamentoda birlikte görev yapıyorduk ama İzmit halkı onu belediye başkanı olarak istedi. Biz de oy birliği ile aday olarak gösterdik. 5 yıl görev yaptı ama mecliste çoğunluğa sahip değildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ileterek 2024 ile 2029 yılları arasında İzmit'i tekrar Fatma Kaplan Hürriyet yönetecektir. Sayın Hürriyet'i belediye meclisinde çoğunluğu sağlayarak başkan yapmalıyız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi Kadrolu İşçiler İçin Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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