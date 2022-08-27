İzmit'in İlk Süperenduro Yarış Parkuru Yarın Açılıyor

İzmit Belediyesi , kente ilk SüperEnduro Yarış Parkuru'nu yarın Akmeşe'de açacak. Açılış programı motor sporları tutkunlarının yoğun katılımıyla yapılacak.

Sporun her alanına destek veren projelere imza atan İzmit Belediyesi, İzmit'e ilk SüperEnduro Yarış Parkuru'nu kazandırıyor. Akmeşe Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve meraklılarının heyecanla beklediği parkur, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın saat 15.00'te açılacak. Etkinlikler ise Akmeşe'de saat 14.00'te İzmit Belediye Bandosu ve motosikletçilerin gösterileriyle başlayacak.

Yaklaşık sekiz dönüm arazi üzerine dört metre genişliğinde 800 m uzunluğunda toplamda 17 engelden oluşan ve uluslararası standartlarda yapılan yarış parkurunda ulusal ve uluslararası yarışmalar yapılabilecek. İzmit'in ilk ve tek SüperEnduro yarış parkuru olma özelliğini taşıyan tesisi sporcular ücretsiz olarak antrenmanlar için kullanılabilecek.