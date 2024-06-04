İzmit Belediyesi Kurban Bayramı'nda Hayır Köprüsü Kuracak

Yerel

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin ulaştıracağı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, hayır köprüsü kuracak.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya hazırlanıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği proje kapsamında 16-19 Haziran tarihleri boyunca 10.00 - 19.00 saatleri arasında kurban eti bağışları kabul edilecek.

Kurban etini bağışlamak isteyen vatandaşlar, etleri Mehmet Ali Paşa Mahallesi Namık Kemal Lisesi karşısında yer alan Kardeş Eller Gıda Bankası'na ve Ayazma Mahallesi Ayazma Kültür Merkezi'nde yer alan Aşevine teslim edebilecek. - KOCAELİ