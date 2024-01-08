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İzmit Belediyesi, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan'ı anma töreni düzenledi - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan'ı anma töreni düzenledi

İzmit Belediyesi, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan'ın vefatının 104. yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Törene milli mücadele kahramanlarının torunları da katıldı. Tören kapsamında anıta karanfil bırakıldı ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı, şehitlerimizin aziz hatıralarıyla birlik ve bütünlüğümüzün güçlendiğini belirtti. Yahya Kaptan'ın torunu ise dedesinin mücadelesini anlattı.

İzmit Belediyesi, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan\'ı anma töreni düzenledi
08.01.2024 - 16:24,  Güncelleme: 17:17
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İzmit Belediyesi, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan'ı vefatının 104. yıl dönümünde Yahya Kaptan Anıt Meydanı'nda düzenlenen törenle andı. Törene milli mücadele kahramanları Yahya Kaptan ve Zoboğlu Hasan'ın torunları da katıldı.

İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Kocaeli'de kurtuluş hareketini örgütleyen ve gösterdiği başarılarla İzmit'te adına semt kurulan Yahya Kaptan'ı ölümünün 104'üncü yılında andı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yahya Kaptan Anıtı'nda düzenlenen anma programı kapsamında protokol konuşmalarının ardından anıta karanfil bırakıldı. Ayrıca, Anıt başında Yahya Kaptan anısına lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

"Yahya Kaptan, ne yazık ki uğradığı pusu sonucu Kocaeli'deki ilk şehitlerimizden de biri oldu"

Anma programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarıyla daha da güçleniyor. Vatanımız için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden, şehitlik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımıza, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sonsuz minnettarız. Bu vatanı bize miras bırakan, kanlarıyla yoğuran şehitlerimiz ve gazilerimiz, daima milletimizin gurur kaynağı olacak. 104 yıl önce, vatanımızın kurtuluşu için canını veren Yahya Kaptan da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından büyük takdir gören Kuvay-i Milliye'nin önde gelen isimlerindendi. Milli Mücadelede büyük başarılar kazanan Yahya Kaptan, ne yazık ki uğradığı pusu sonucu Kocaeli'deki ilk şehitlerimizden de biri oldu. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yahya Kaptan'ı her zaman bir komutan, dost ve yol arkadaşı olarak görmüş, Nutuk eserinde ondan özel bir şekilde ve sayfalarca bahsetmiştir. Yahya Kaptan'ın şehadeti, Atatürk'ü derinden sarsmış, bu olaya çok üzülmüş ve olayı sonuna kadar takip ederek, sorumlularının adalet önünde yargılanmalarını sağlamış, Yahya Kaptan'ın ailesine maaş bağlatmıştır" dedi.

"Benim için çok büyük bir onurdur"

Yahya Kaptan'ın torunu Dilek Kotan, "Dedemin itilaf devletlerinin ülkede oluşturduğu tahribat, baskı ve zorbalığa direnme kararıyla Atatürk'ün bilgisi ve izniyle Kocaeli'de göreve başlamış ve çetelerle savaşmıştı. Yahya Kaptan 8 Ocak 1920 tarihinde şehit edildi. Anneannem Tavşancıl'da 2 kızıyla ikamet ediyordu. Anneannem Atatürk ile telgraflaşmış ve Atatürk kendisine maaş bağlamış ardından da Çankaya'da kendisine yakın bir yerde ev vermiş. Yahya Kaptan'a sizlerin sahip çıkması ve beni burada ağırlamanız benim için çok büyük bir onurdur" diye konuştu.

Milli Mücadele kahramanlarından Zoboğlu Hasan'ın torunu olan Uğur Beşer ise "Bütün çocukluğumun bu güzel anıları dinlemekle geçti. Ben Atatürk'ü bizzat görmüş olan Hasan Zoboğlu'nun kızından dinledim. Sevgili öğrencilerimize de milli manevi değerlerimizi, Cumhuriyetimizin değerlerini, kahramanlarımızı hep anlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan'ı anma töreni düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan'ı anma töreni düzenledi - Son Dakika
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