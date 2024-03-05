İzmit Belediyesi Ramazan Ayında Bin Kişilik Ücretsiz İftar Yemeği Verecek - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Ramazan Ayında Bin Kişilik Ücretsiz İftar Yemeği Verecek

İzmit Belediyesi Ramazan Ayında Bin Kişilik Ücretsiz İftar Yemeği Verecek

İzmit Belediyesi, mobil aşevi ile Ramazan ayı boyunca Anıtpark'ta her gün bin kişilik ücretsiz iftar yemeği vermeye hazırlanıyor. Gıda mühendisleri denetiminde hazırlanan yemekler bir ay boyunca vatandaşlara ücretsiz sunulacak.

05.03.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
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İzmit Belediyesi, mobil aşevi ile Ramazan ayı boyunca Anıtpark'ta her gün bin kişilik ücretsiz iftar yemeği vermeye hazırlanıyor. Gıda mühendisleri denetiminde hazırlanan yemekler bir ay boyunca vatandaşlara ücretsiz sunulacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mobil aşevinin Ramazan ayının ilk günü itibariyle faaliyete geçeceği müjdesini verdi. Zorlu ekonomik şartlarda dar gelirli vatandaşların cebini rahatlatacak birçok hizmeti hayata geçiren Başkan Hürriyet, mobil aşevinin Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik yemek çıkaracağını belirtti. Anıtpark'ta konumlanacak olan mobil aşevinde ücretsiz olarak verilecek olan iftar yemeği için oturma düzeni de oluşturulacak. Konuyla ilgili olarak vatandaşları bilgilendiren Başkan Hürriyet, "Daha önce belediyemize kazandırdığımız mobil aşevinin önümüzdeki Ramazan ayında vatandaşlarımıza hizmet vermesi konusunda çalışıyoruz. Böylesine zorlu ekonomik şartlarda dar gelirli vatandaşlarımız, emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz, öğrencilerimize hitap edecek çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Malum önümüz Ramazan. Herkesin hanesine bolluk ve bereket diliyorum" diye konuştu.

"Anıtpark'ta her akşam bin kişiye yemek çıkarılacak"

Vatandaşların yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha önce Ayazma Mahallesi'nde aşevi kurduklarını belirten Başkan Hürriyet, "4 yıldır sürekli işleyen bir aşevimiz var. Bu aşevi sayesinde 13 binden fazla insanımıza sosyal destek veriyoruz. Sonrasında mahalle mutfaklarını başlatmıştık. Özellikle dezavantajlı mahallelere belli saatler aralığında 3 çeşit yemeği 10 TL'ye satışa sunuyoruz. Bu projeyi de 2 yıldır sürdürüyoruz. 3 çeşit yemeğin 40 TL olduğu Kent Lokantasını hayata geçirdik. Şimdi de Ramazan ayı boyunca birçok vatandaşımızın yeme içme ihtiyacını karşılayacak programlar hazırlıyoruz. Her akşam birçok mahallede iftar programları yapacağız. Dar gelirli yurttaşlarımızın evine sıcak yemek desteğini götüreceğiz. Aynı zamanda Anıtpark'ta mobil aşevimizi Ramazan ayında faaliyete alıyoruz. Anıtpark'ta her akşam bin kişiye yemek çıkarılacak. Dar gelirli vatandaşlarımız ya da evine geç kalan yurttaşlarımız için oturma düzeni kuracağız" şeklinde konuştu.

"Mahalle iftarları için yemekler hazırlanacak"

Mobil aşevini çalıştırabilmek için elektrik, su ve kanalizasyon desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizen Başkan Hürriyet, "Konuyla alakalı büyükşehir, İSU'ya ve SEDAŞ'a yazılar yazdık. Buralardan dönüş bekliyoruz. Bunlar da hallolduğu takdirde Ramazan ayının ilk gününden itibaren bir ay boyunca her gün bin kişiye hizmet edecek iftar sofraları kuracağız. Vatandaşlarımız bu iftar sofralarından ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Mobil aşevi dışında diğer mahallelerimizde de her akşam iftar programları yapacağız. Mahalle iftarları için yemekler de diğer aşevimizde hazırlanacak. Biz hep kendi öz gücümüzle yapmaya çalışıyoruz, hep kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Daha çok proje demek daha çok istihdam demek. Bu da daha çok insanın evine ekmek götürmesi demek. Aynı zamanda belediyemizin daha az parayla daha çok iş yapması demek. Öz gücümüzle hizmet etmemiz çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Kendi ekmeğimiz de kendimiz üreteceğiz"

Yemeklerin gıda mühendisleri denetiminde hazırlandığını belirten Başkan Hürriyet, "Vatandaşlarımız sağlıklı, hijyenik, kaliteli yemekleri gönül rahatlığıyla ve afiyetle yiyebilir. Daha önce çorba çeşmesi hizmeti vardı. Fakat hijyen koşullarına uygun değildi ve az sayıda bölgede hizmet veriyordu. Biz şu anda 11 noktada mobil araçlarımızla çorba hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda engelli personel istihdam ediyoruz. Özellikle işçi servislerinin olduğu noktalarda çorba arabalarımız var. Çorbalarımız her sabah aşevinde hazırlanıyor, daha sonra belirlenen noktalarda vatandaşlarımıza servis ediliyor. Biz her geçen gün dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Olası bir afette bu tarz araçlara ihtiyaç oluyor. Bunu yakın zamanda ne yazık ki tecrübe ettik. Artık kendi ekmeğimizi de kendimiz üreteceğiz. Bu zorlu şartlarda biz vatandaşlarımıza bir nebze de katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. Şimdiden Ramazan ayımız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Ramazan Ayında Bin Kişilik Ücretsiz İftar Yemeği Verecek - Son Dakika

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