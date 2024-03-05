İzmit Belediyesi Ramazan Ayında Sıcak Yemek ve Gıda Koli Dağıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmit Belediyesi Ramazan Ayında Sıcak Yemek ve Gıda Koli Dağıtacak

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtacak.

05.03.2024 15:14  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtacak.

İzmit Belediyesi, manevi duyguların, birlik beraberliğin ve paylaşmanın en üst düzeyde olduğu Ramazan ayında yüzlerce vatandaşa gıda desteği verecek. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan kolileri ve sıcak yemek yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ramazan paketi desteği veya sıcak yemekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, belediyenin sitesi üzerindeki formu doldurarak veya İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne giderek talepte bulunabilir. Ayrıca bağış yapmak isteyen hayırseverlerde İzmit Belediyesi'nin sitesinden başvuru yapabilir.

Ramazan kolisi desteği almak için başvuru tarihi 1- 18 Mart, sıcak yemek desteği almak için başvuru tarihi 1-18 Mart, Ramazan kolisi desteği vermek için başvuru tarihi 1 Mart, Ramazan kolisi desteği almak için başvuru tarihi 1-18 Mart, sıcak yemek desteği almak için başvuru tarihi 1-18 Mart, Ramazan kolisi desteği vermek için başvuru tarihi 1 Mart, İftar desteği vermek için başvuru tarihi 1 Mart olarak belirlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Ramazan Ayında Sıcak Yemek ve Gıda Koli Dağıtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
14:56 İzmir’de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:19 Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:59 Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 16:43:23. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Ramazan Ayında Sıcak Yemek ve Gıda Koli Dağıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement