İzmit Belediyesi Ramazan Ayında Sıcak Yemek ve Gıda Koli Dağıtacak

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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtacak.

İzmit Belediyesi, manevi duyguların, birlik beraberliğin ve paylaşmanın en üst düzeyde olduğu Ramazan ayında yüzlerce vatandaşa gıda desteği verecek. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan kolileri ve sıcak yemek yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ramazan paketi desteği veya sıcak yemekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, belediyenin sitesi üzerindeki formu doldurarak veya İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne giderek talepte bulunabilir. Ayrıca bağış yapmak isteyen hayırseverlerde İzmit Belediyesi'nin sitesinden başvuru yapabilir.

Ramazan kolisi desteği almak için başvuru tarihi 1- 18 Mart, sıcak yemek desteği almak için başvuru tarihi 1-18 Mart, Ramazan kolisi desteği vermek için başvuru tarihi 1 Mart, Ramazan kolisi desteği almak için başvuru tarihi 1-18 Mart, sıcak yemek desteği almak için başvuru tarihi 1-18 Mart, Ramazan kolisi desteği vermek için başvuru tarihi 1 Mart, İftar desteği vermek için başvuru tarihi 1 Mart olarak belirlendi. - KOCAELİ