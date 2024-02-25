İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen mangala turnuvası çocuklardan yoğun ilgi gördü.
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu ile Mangala Federasyonu işbirliğinde mangala turnuvası düzenledi. Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen turnuvaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Turnuvada, Türk Kültürü'nde önemli bir yer tutan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan mangala oyunu tanıtıldı. Oyunun kuralları ve oynanış şekli anlatıldıktan sonra müsabakalar yapıldı.
Çocukların heyecanını paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz çocukları çok önemsiyoruz. İzmit Belediyesi çocukların belediyesi. İzmit Belediyesi olarak, Zeka Oyunları Sporları Konfederasyonu ve Mangala Federasyonu işbirliği ile düzenlediğimiz bu turnuva, sadece bir yarışmadan çok daha fazlası. Mangala, binlerce yıllık bir geçmişe sahip, strateji ve akıl yürütme becerilerini geliştiren, saygı ve sabır gerektiren bir oyun. Kökleri Orta Asya'daki Atalarımızdan Anadolu'ya kadar uzanıyor ve uzun yıllardır oynanıyor. Binlerce yıllık olan bu köklü Türk oyunu özellikle çocuklarımızın zihinsel gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra, sosyal becerilerini ve karşılıklı saygı duygularını da pekiştiriyor. Bu turnuvada mücadele eden tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizi, onların azimlerini ve yeteneklerini sergileme cesaretlerini takdir ediyorum. Her yarışmada olduğu gibi burada da elbette kazananlar olacak. Ancak unutmayın ki bu turnuvada asıl kazanım, elde edilen deneyim, kurulan dostluklar ve öğrenilen derslerdir" dedi.
Turnuvada ilkokul kategorisinde 1. Zeynep Birinci, 2. Mustafa Ali Aydın, 3. Hiranur Teymenoğlu oldu. Ortaokul kategorisinde ise 1. Levent Ayeser Akbay, 2. Reha Yağmur Kartav, 3. Esila Akbaş oldu. Dereceye giren çocuklara ödülleri takdim edildi. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen mangala turnuvası çocuklardan yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst tutuklandı. Ayrıca, eski Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç da elektronik sigara tütünü kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024'te sona ereceğini ve bu durumun devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını ve fahiş artışların önüne geçmek için bu uygulamaya geçildiğini belirtti.
Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.
Ankara'nın çarpışan otomobillerden birinin savrularak bariyerlere saplandığı kazada anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ise yaralandı.
AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasından arsa sahibi oldu. Kampanyaya göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum" dedi. TOKİ'yi de aradığını belirten Çelebi, "İlgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?