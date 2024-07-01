İzmit Belediyesi Yaz Kur\'an Kurslarına Kek ve Limonata İkram Etti

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İzmit Belediyesi, yaz Kur'an kurslarına başlayan çocukları ilk ders günlerinde yalnız bırakmayarak kek ve limonata ikram etti.

İzmit Belediyesi İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık ile Manav Dernekleri Sorumlusu Nurullah Özer, Çınar Ekibi ile birlikte çocuklara kek ve limonata ikram etti. Gültepe Hicret Cami İmam Hatibi Ertuğrul Işık'ta ziyaret sırasında İzmit Belediyesi yetkililerinin yanında yer aldı. Çocuklar, İzmit Belediyesi Aşevi'nde gıda mühendisi kontrolünde üretilen kek ve limonataları afiyetle yedi. - KOCAELİ