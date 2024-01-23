İzmit Belediyesi \'Yüzme Bilmeyen Kalmasın\' Projesiyle Çocuklara Yüzme Öğretiyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile yarıyıl tatilinde çocuklar yüzme öğreniyor.

İzmit Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları yüzme sporu ile buluşturuyor. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile ilçedeki 7-14 yaş arasındaki çocuklar, İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda uzman antrenörler eşliğinde derslere başladı.

Eğitimler, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13.00 – 17.00 saatleri arasında 4 grup şeklinde devam edecek. 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde gerçekleşen derslerde çocuklar temel yüzme eğitimi alacak. Ayrıca İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilme şansı yakalayacak.