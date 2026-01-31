Bariyer sistemleriyle 16 bin kilogramdan fazla atığın denize ulaşması engellendi

İzmit Körfezi'ni korumaya yönelik bariyer sistemleriyle yürütülen çalışmalarda, derelerden gelen atıkların denize ulaşması önlenirken 2025 yılı içinde 16 bin 735 kilogram atık toplandı, bunun 12 bin 147 kilogramı geri dönüştürülebilir atıklardan oluştu.

İzmit Körfezi'nin temizliği ve ekolojik dengesinin korunması adına örnek projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her koldan yürüttüğü çalışmalar sayesinde derelerden gelen atıkların denize ulaşmasını kaynağında engelliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çevresel çalışmalar kapsamında çöp önleyici bariyer sistemleriyle derelerde biriken atıklar kontrol altına alınırken, deniz süpürgeleri ve amfibi araçlar ile su yüzeyindeki çöpler düzenli olarak temizleniyor.

Deniz ekosistemi için kesintisiz temizlik çalışması

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sürdürülen temizlik çalışmalarında Kilez ve Kumla Deresi sabit bariyerlerinde tespit edilen tortu ve katı atıkların temizliği gerçekleştirildi. Amfibi araçlar ile gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında Kilez Deresi'nden 8 metreküp, Kumla Deresi'nden ise 15 metreküp atığın deniz ekosistemine ulaşması engellendi. Atıklar ise İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş (İZAYDAŞ) depolama sahasına nakledildi. 2025 yılı içerisinde ekipler tarafından toplam 12 bin 147 kilogramı geri dönüştürülebilir olmak üzere toplamda 16 bin 735 kilogram atık denizden uzaklaştırıldı.

Amfibi araçlar ve bariyerlerle kapsamlı müdahale

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 deniz süpürgesi, 3 amfibi araç ve deniz bariyerleri ile derelerden gelen atıkların denize ulaşması etkin şekilde engelleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzman ekipleriyle deniz ve kıyı temizliğinde kesintisiz hizmet sunarak, Körfez'in doğal yapısını korumaya ve çevre kalitesini her geçen gün daha da yükseltmeye devam ediyor. - KOCAELİ