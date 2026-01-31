Bariyer sistemleriyle 16 bin kilogramdan fazla atığın denize ulaşması engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bariyer sistemleriyle 16 bin kilogramdan fazla atığın denize ulaşması engellendi

Bariyer sistemleriyle 16 bin kilogramdan fazla atığın denize ulaşması engellendi
31.01.2026 10:06  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin ekolojik dengesini korumak için yürüttüğü çalışmalarla 2025 yılı içerisinde 16 bin 735 kilogram atık topladı, bunun 12 bin 147 kilogramı geri dönüştürülebilir atıklardan oluştu. Derelerden gelen atıklar, çöp önleyici bariyer sistemleriyle denize ulaşmadan engelleniyor.

İzmit Körfezi'ni korumaya yönelik bariyer sistemleriyle yürütülen çalışmalarda, derelerden gelen atıkların denize ulaşması önlenirken 2025 yılı içinde 16 bin 735 kilogram atık toplandı, bunun 12 bin 147 kilogramı geri dönüştürülebilir atıklardan oluştu.

İzmit Körfezi'nin temizliği ve ekolojik dengesinin korunması adına örnek projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her koldan yürüttüğü çalışmalar sayesinde derelerden gelen atıkların denize ulaşmasını kaynağında engelliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çevresel çalışmalar kapsamında çöp önleyici bariyer sistemleriyle derelerde biriken atıklar kontrol altına alınırken, deniz süpürgeleri ve amfibi araçlar ile su yüzeyindeki çöpler düzenli olarak temizleniyor.

Deniz ekosistemi için kesintisiz temizlik çalışması

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sürdürülen temizlik çalışmalarında Kilez ve Kumla Deresi sabit bariyerlerinde tespit edilen tortu ve katı atıkların temizliği gerçekleştirildi. Amfibi araçlar ile gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında Kilez Deresi'nden 8 metreküp, Kumla Deresi'nden ise 15 metreküp atığın deniz ekosistemine ulaşması engellendi. Atıklar ise İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş (İZAYDAŞ) depolama sahasına nakledildi. 2025 yılı içerisinde ekipler tarafından toplam 12 bin 147 kilogramı geri dönüştürülebilir olmak üzere toplamda 16 bin 735 kilogram atık denizden uzaklaştırıldı.

Amfibi araçlar ve bariyerlerle kapsamlı müdahale

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 deniz süpürgesi, 3 amfibi araç ve deniz bariyerleri ile derelerden gelen atıkların denize ulaşması etkin şekilde engelleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzman ekipleriyle deniz ve kıyı temizliğinde kesintisiz hizmet sunarak, Körfez'in doğal yapısını korumaya ve çevre kalitesini her geçen gün daha da yükseltmeye devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bariyer sistemleriyle 16 bin kilogramdan fazla atığın denize ulaşması engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:18:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bariyer sistemleriyle 16 bin kilogramdan fazla atığın denize ulaşması engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.