İzmit Marina\'dan Şehir İçine 1 TL\'lik Ring Hattı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Marina sahilinde bulunan geniş otoparktan şehir içine 15 dakikada bir işleyecek özel ring hattın 1 TL olacağını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit İnönü Caddesi esnafıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, İzmit Marina sahilinde yer alan geniş otoparktan şehir merkezine 15 dakikada bir kalkacak ring servis hattı oluşturduklarını ve ücretinin sadece 1 TL olacağını duyurdu. Başkan Büyükakın, uygulamanın asıl amacının esnaf ile vatandaşı buluşturmak olduğunu belirtti.

9 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacak bu yeni uygulama ile vatandaşlar, sahil şeridinde bulunan geniş otoparktan şehir merkezine ekonomik ve kolay bir ulaşım imkanına kavuşacak. Servis hattı 15 dakikada bir işleyecek ve sadece 1 TL ücretle hizmet verecek. Başkan Büyükakın, İnönü Caddesi başta olmak üzere, şehir içindeki esnafa ulaşımı daha kolay hale getirdiklerini kaydetti.

"Park et, devam et" sistemi ile 41Ç hattı kullanan vatandaşlar, İzmit çarşıya yürümeden ulaşabilecek. Vatandaşlar bu hatla sahilde bulunan Vapur iskelesi ve Balıkhana da ulaşım imkanı sağlayabilecek. İndi bindi kuralı olmayan 41Ç her durakta yolcu alıp indirebilecek. Her 15 dakikada bir işleyecek olan 41Ç günde 50 sefer yapacak. 41Ç'nin ulaşım bedeli ise 1 TL olarak açıklandı. - KOCAELİ