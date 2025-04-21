İznik Belediye Başkanı\'ndan Papa Francis\'e Başsağlığı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaklaşık 1 ay sonra İznik'e gelmesi beklenirken hayatını kaybeden Papa Francis için başsağlığında bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesine gelmesi beklenen Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesi, İzniklileri şoke etti. Esnafından vatandaşına kadar bir çok kişi, ziyaretin ekonomik açıdan önemli olduğunu dile getirdi. Papa'nın ölümünün ardından açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta şu cümleleri kurdu;

"Bugün Hristiyanlar için üzücü bir gün oldu. Bizde bunu üzüntü ile öğrendik. 2025 yılı Birinci Konsilinin 1700'üncü yılı sebebiyle Papa Francis'in Mayıs ayında İznik'i ziyaret edecekti. En son ziyaretimize gelmiş olan kardinal, Papa'nın 2025 yılında sadece İznik'e gelmek istediğini bize iletmişti. Ben buradan bütün Hristiyan ve katolik alemine başsağlığı diliyorum. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili neler yapılacağı açıklanır. İznik Hristiyan dünyası için birinci konsililin 325 yılında yapıldığı çok önemli bir merkezdir. Hristiyan dünyası, İznik'i hac yolu güzergahına almış durumda. bununla ilgili insanlar İznik'i merak ediyorlar. Bizde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. iyi vakit geçirecekleri mekanları hazırlıyoruz. 3 milyara yakın Hristiyan'ın ilgisini ilçe olarak çekiyoruz."

Vatandaşlar ve esnaf, "Papa'nın gelmesi İznik'in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde program nasıl olacağı açıklanacaktır" dedi.

21 Mayıs'ta İznik'e gelmesi beklenen Papa'nın ölümünü duyan İznikli esnaf, farklı noktalarında lokma döktürdü. - BURSA