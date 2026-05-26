Başkan Usta "Bayramlar, paylaşmak ve yardımlaşmaktır"
26.05.2026 14:41  Güncelleme: 14:43
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun yaşandığı bayramın coşkuyla ihya edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca yardımlaşma ruhuyla mazlum ve muhtaçların bayram sevinci olunması çağrısında bulundu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramı'nı bu yıl daha da coşkuyla ihya etmeli" diye konuştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayan Başkan Usta şu cümlelere yer verdi;

"Asırlardır bizi birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden olan Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinde buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri bir bayrama daha kavuşturan Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramı'nı bu yıl daha da coşkuyla ihya etmeli, bayram heyecanını evlerimizden eksik etmemeliyiz. Manevi değerlerimizi hayatın her alanında çocuklarımızın zihinlerine nakşetmeliyiz. Kurbanın özünde bulunan yardımlaşma ruhuyla bayrama hasret kalanların; mazlum ve muhtaçların bayram sevinci olmalı, kurbanın bereketini paylaşmalıyız. Bizler bayram süresi ve tatili boyunca herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için ilgili kurumlar ve tüm birimlerimizle sahada olacağız. Bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm ve ızdırap altındaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

Kağan Mehmet Usta, Kurban Bayramı, Politika, İznik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

