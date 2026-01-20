Bakanlıkta 23 yıl görev yapan Özen, İznik\'ten kopamadı

İznik Belediyesi hayata geçirdiği 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesinin 41. belgeselinde hayatını eğitime adayan Mustafa Özen'in hatıraların ele alındı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları kent hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İlahiyatçı ve Eğitimci Mustafa Özen'in (78) hayatı ele alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1948 yılında dünyaya gelen Mustafa Özen ilkokulunu burada tamamladıktan sonra Lise öğrenimi için Tokat İmam Hatip Lisesi'ne gitti. Daha sonra İstanbul da devam ettiği öğrenim hayatı sonrasında Erdek İmam Hatip Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. 5 yıl burada görev yaptıktan sonra çeşitli okullarda idarecilik ve öğretmenlik yapan Özen, Ankara'ya Milli Eğitim Bakanlığı emrine atandı.

"23 yıl bakanlık görevinden sonra İznik'e döndü"

Bakanlıktaki görevi sırasında Türkiye'nin birçok yerindeki okulları ziyaret ederek, yeni okulların planlanması aşamasında raporlar hazırlayan Özen, 23 yıl çalıştığı bakanlıktaki görevinin ardından yeniden Bursa'ya döndü. İznik'ten kopamayan Özen, her fırsatta İznik'te sosyal, kültürel ve siyasal faaliyetlerin içerisinde yer almaya devam etti. Tüm bu hayatı ile İznik'teki hatıralarını anlattığı 'Yaşayan İznik Hazineleri' 41. bölümü İznik Belediyesi tarafından yayınlandı.

Yaşayan İznik Hazineleri projesi önümüzdeki süreçte de ustaları ekranlara yansıtmaya devam edecek. - BURSA