Bakanlıkta 23 yıl görev yapan Özen, İznik'ten kopamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bakanlıkta 23 yıl görev yapan Özen, İznik'ten kopamadı

Bakanlıkta 23 yıl görev yapan Özen, İznik\'ten kopamadı
20.01.2026 12:48  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik Belediyesi, 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesinde Mustafa Özen'in eğitim hayatını ve İznik'teki katkılarını belgesel olarak ele aldı. Proje ile unutulmaz el sanatları ustalarının ve önemli kişilerin hayatları gelecek kuşaklara aktarılacak.

İznik Belediyesi hayata geçirdiği 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesinin 41. belgeselinde hayatını eğitime adayan Mustafa Özen'in hatıraların ele alındı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları kent hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İlahiyatçı ve Eğitimci Mustafa Özen'in (78) hayatı ele alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1948 yılında dünyaya gelen Mustafa Özen ilkokulunu burada tamamladıktan sonra Lise öğrenimi için Tokat İmam Hatip Lisesi'ne gitti. Daha sonra İstanbul da devam ettiği öğrenim hayatı sonrasında Erdek İmam Hatip Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. 5 yıl burada görev yaptıktan sonra çeşitli okullarda idarecilik ve öğretmenlik yapan Özen, Ankara'ya Milli Eğitim Bakanlığı emrine atandı.

"23 yıl bakanlık görevinden sonra İznik'e döndü"

Bakanlıktaki görevi sırasında Türkiye'nin birçok yerindeki okulları ziyaret ederek, yeni okulların planlanması aşamasında raporlar hazırlayan Özen, 23 yıl çalıştığı bakanlıktaki görevinin ardından yeniden Bursa'ya döndü. İznik'ten kopamayan Özen, her fırsatta İznik'te sosyal, kültürel ve siyasal faaliyetlerin içerisinde yer almaya devam etti. Tüm bu hayatı ile İznik'teki hatıralarını anlattığı 'Yaşayan İznik Hazineleri' 41. bölümü İznik Belediyesi tarafından yayınlandı.

Yaşayan İznik Hazineleri projesi önümüzdeki süreçte de ustaları ekranlara yansıtmaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belgesel, Kültür, İznik, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakanlıkta 23 yıl görev yapan Özen, İznik'ten kopamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Gerginlikler unutuldu Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a jest
Gerginlikler unutuldu! Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a jest
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:26:41. #7.11#
SON DAKİKA: Bakanlıkta 23 yıl görev yapan Özen, İznik'ten kopamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.