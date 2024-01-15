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İZSU, Menderes, Torbalı ve Selçuk'ta içme suyu hatlarını yeniledi - Son Dakika
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İZSU, Menderes, Torbalı ve Selçuk'ta içme suyu hatlarını yeniledi

İZSU Genel Müdürlüğü, Menderes, Torbalı ve Selçuk'ta yürütülen çalışmalarla toplam 84 kilometre ana şebeke hattı ile 8,5 kilometre branşman hattını yeniledi. Bu yatırımlar sayesinde üç ilçedeki su kayıpları önlenmiş oldu. İZSU, Menderes Havzası'nda içme suyu verimliliğini artırmayı ve arızaları asgari düzeye indirmeyi hedeflemektedir.

İZSU, Menderes, Torbalı ve Selçuk\'ta içme suyu hatlarını yeniledi
15.01.2024 - 13:15,  Güncelleme: 13:17
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İZSU Genel Müdürlüğü'nün kesintisiz içme suyu hedefi doğrultusunda, Menderes, Torbalı ve Selçuk'ta yürütülen çalışmalarda toplam 84 kilometre ana şebeke hattı ile 8,5 kilometre branşman hattı yenilendi. Havzadaki yatırımlar sayesinde üç ilçedeki su kayıplarının önlenmesi sağlandı.

İZSU Genel Müdürlüğü Küçük Menderes Havzası'nda hem kayıp kaçak oranlarını düşürmek hem de daha verimli bir içme suyu hizmeti sunmak için Menderes, Torbalı ve Selçuk'un çeşitli mahallelerinde, içme suyu şebekesi ve branşman bağlantılarını yeniledi. İZSU ekipleri Menderes'te 23 bin 500 metre ana boru imalatı yaptı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 800 metre branşman bağlantısı ile 22 adet vana bağlantısı yapıldı ve 111 adet ana boru arızası giderildi.

Torbalı'daki çalışmalar kapsamında 214 şebeke arızasını gideren İZSU ekipleri, 37 bin metre ana boru imalatı tamamladı. Bin 500 metre branşman bağlantısı ile birlikte 2 bin 100 metre yeni su bağlantısı gerçekleştirildi. Selçuk'ta ise 5 bin metre branşman bağlantısının yanında 24 bin metre ana boru imalatı tamamlandı.

HAVZADA SU SORUNU YAŞANMAYACAK

İZSU yetkilileri Menderes Havzası'nda altyapı yatırımlarının devam edeceğini dile getirirken havza genelinde içme suyu verimliliğini artırmayı ve arızaları asgari düzeye indirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA
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Selçuk, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İZSU, Menderes, Torbalı ve Selçuk'ta içme suyu hatlarını yeniledi - Son Dakika
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