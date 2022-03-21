Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi - Son Dakika
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Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi

21.03.2022 15:29
Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi

Malatya Jandarma görevlileri, özel çocuklara özel ilgi göstererek hediyeler verdi.

Malatya Jandarma görevlileri, özel çocuklara özel ilgi göstererek hediyeler verdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Malatya Uzman Eller Özel Eğitim Merkezi ziyaret edildi. Ziyarette, 52 özel öğrenci çocuğa, balon, bayrak ve oyuncak hediye edildi. Özel öğrencilerle oyunlar oynanıp 21 Mart Down Sendromu Günü kutlayan Jandarma görevlileri, özel çocuklara özel ilgi gösterdi. - MALATYA

Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi
Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi
Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi
Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi - Son Dakika
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