Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi - Son Dakika

Malatya Jandarma görevlileri, özel çocuklara özel ilgi göstererek hediyeler verdi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Malatya Uzman Eller Özel Eğitim Merkezi ziyaret edildi. Ziyarette, 52 özel öğrenci çocuğa, balon, bayrak ve oyuncak hediye edildi. Özel öğrencilerle oyunlar oynanıp 21 Mart Down Sendromu Günü kutlayan Jandarma görevlileri, özel çocuklara özel ilgi gösterdi. - MALATYA
Kaynak: İHA
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