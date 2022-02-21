Üye Girişi
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'dan, Vali Varol'a Ziyaret - Son Dakika

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'dan, Vali Varol'a Ziyaret

21.02.2022 13:35
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'dan, Vali Varol'a Ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyet, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyet, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinin anısına Şeref Defterini imzalayan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali Dr. Osman Varol ile makamında bir süre görüştü. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'ya ziyaretlerinde, Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı eşlik etti. - AĞRI

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'dan, Vali Varol'a Ziyaret
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'dan, Vali Varol'a Ziyaret

YORUMLAR
500
Ağrı'da spor kulüplerine kulüp binası yapılacak Ağrı'da spor kulüplerine kulüp binası yapılacak Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'dan, Vali Varol'a Ziyaret Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'dan, Vali Varol'a Ziyaret Bingöl'de 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi Bingöl'de 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Osman Varol, Jandarma, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'dan, Vali Varol'a Ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:41:49. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'dan, Vali Varol'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement