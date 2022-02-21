Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'dan, Vali Varol'a Ziyaret - Son Dakika

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyet, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinin anısına Şeref Defterini imzalayan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali Dr. Osman Varol ile makamında bir süre görüştü. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'ya ziyaretlerinde, Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı eşlik etti. - AĞRI