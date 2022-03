Jandarma Genel Komutanlığı'nın "Tarihte Güzellik" paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı'nın "Tarihte Güzellik" paylaşımı beğeni topladı

TOKAT - Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında down sendromlu 5 yaşındaki Ece'nin, babası Jandarma Yarbay Ali İhsan Kurtalan ile 3 yıl öncesi ve sonrasında çektirdiği fotoğrafı "Tarihte Güzellik" başlığında paylaşması beğeni topladı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli down sendromlu çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Bir at çiftliğinde düzenlenen programda çocuklar gönüllerince eğlenerek ata binme heyecanı yaşadı. Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı'ya sarılan çocuğun yaşadığı sevinç ise yüzüne yansıdı.

"Tarihte Güzellik"

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabında Tokat İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay'ın Ali İhsan Kurtalan'ın down sendromlu 5 yaşındaki kızı Ece ile pozunu paylaştı.

"İki fotoğraf arasındaki farkları bulunuz. 2019-2022 Tarihte Güzellik" şeklindeki paylaşım kısa sürede beğeni topladı.