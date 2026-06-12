Kütahya'da Jandarma'nın 187. Yılında Şehitler İçin Mevlid Programı - Son Dakika
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Kütahya'da Jandarma'nın 187. Yılında Şehitler İçin Mevlid Programı

Kütahya\'da Jandarma\'nın 187. Yılında Şehitler İçin Mevlid Programı
12.06.2026 09:24  Güncelleme: 09:25
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Şehit Polis Memuru Engin Balcı ve tüm şehitlerin aziz hatırasına mevlid programı düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Şehit Polis Memuru Engin Balcı ve tüm şehitlerin aziz hatırasına mevlid programı düzenlendi.

Kütahya Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler rahmet, minnet ve şükranla yad edildi. Programa Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başkan Kahveci, şehitlerin milletin gönlündeki müstesna yerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini vurgulayarak, şehit emanetlerine sahip çıkmanın ve onların aziz hatıralarını yaşatmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı mevlid programı, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.

Vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden tüm şehitler, programda bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Jandarma'nın 187. Yılında Şehitler İçin Mevlid Programı - Son Dakika

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