Jandarma mağdurlara zorla senet imzalatan şahısları operasyonla yakaladı - Son Dakika
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Jandarma mağdurlara zorla senet imzalatan şahısları operasyonla yakaladı

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Eskişehir'de kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri, zorla nakit paralarını alan şahıslar jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyon sonucunda 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı ve 1 kişi tutuklandı.

09.03.2024 12:17
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Jandarma mağdurlara zorla senet imzalatan şahısları operasyonla yakaladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri, zorla nakit paralarını alan şahıslar jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Eskişehir'de 7 şahsın kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri, zorla nakit paralarını aldıkları yönünde duyum alındı. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, şahıslara senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıklarının tespit edilmesi amacıyla, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, KOM Şube Müdürlüğünce, Seyitgazi, Odunpazarı, Tepebaşı ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şehit J.Asb.Kd.Bçvş.Hasan Bozkurt" operasyonu icra edildi. Faaliyet kapsamında şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1 adet balistik yelek, 5 adet muhtelif tabanca, 6 adet otomatik av tüfeği, 9 adet şarjör, 236 adet fişek, 81 adet mağdurlara ait imzalı senet, 1 adet sahte dolar, 50 adet boş noter mühürlü resmi belge, suçtan elde edildiği değerlendirilen 93 bin TL değerinde para ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, tutuklanmak üzere Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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