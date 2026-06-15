(İZMİR) - Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından jandarma personelinin katılımıyla gerçekleşen tören, Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın mesajının okunmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Yerel › Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?