Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılı Sinop'ta kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılı Sinop'ta kutlandı

15.06.2026 15:50
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Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü Sinop'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü Sinop'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin şiirler okunurken, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecan içindeyiz. Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız" dedi.

Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat ise konuşmasında, "Jandarma Teşkilatımız 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Kanununa göre emniyetten, asayişe, kamu güvenliğinden birçok alana kadar hizmet vermektedir. Bu hizmetlerini verirken büyük bir özveri ve fedakarlık içinde çalışmalarını yürütmektedir. Kanunda da ifade edildiği şekliyle bu alanda birçok alanda hizmet veren kahraman jandarmamız bugün 187. yaşını kutluyor. Kutlu olsun, hayırlı olsun" diye konuştu.

Program kapsamında özel eğitim öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu. Jandarma personeli tarafından müzik dinletisinin gerçekleştirildiği etkinlikte, eğitimli jandarma köpeklerinin sergilediği gösteriler de katılımcılardan ilgi gördü. Ayrıca Sinop İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından Tüfekli Hareketler Gösterisi gerçekleştirildi.

Öte yandan, programa ayrıca Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile jandarma personelinin aileleri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılı Sinop'ta kutlandı - Son Dakika

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