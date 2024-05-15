Jandarma'nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi - Son Dakika
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Yerel

Jandarma'nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi

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Aydın'da jandarma ekipleri Didim ilçesinde uyuşturucu örgütüne yönelik yapılan operasyonunun devamında üç aylık çalışma sonrasında 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

15.05.2024 13:00
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Jandarma'nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi

AYDIN - Aydın'da jandarma ekipleri Didim ilçesinde uyuşturucu örgütüne yönelik yapılan operasyonunun devamında üç aylık çalışma sonrasında 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde Şubat 2024 ayından itibaren başlatılan planlı faaliyet kapsamında farklı tarihlerde 3 şüpheli şahıs ile birlikte farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 ev, 2 iş yeri, 3 araçta ve 1 barakada eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 55 Gram Metamfetamin, 30 Gram Esrar, 5 Adet Kenevir tohumu, 3 Adet Esrar Öğütücü, 1 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 1 Adet 7.65 mm Ruhsatsız Tabanca, 8 Adet farklı Çaplarda Fişek, 1 Adet Cep telefonu, muhtelif miktarda ambalaj poşeti ele geçirildi. Arama esnasında ikametlerde bulunan 3 şüpheli şahsın yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandığı ve 3 yabancı uyruklu şahsın ise vize süresinin geçtiği tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. M.Y isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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