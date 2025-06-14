Jandarma, şehit aileleri ve gazilerle anlamlı etkinlikte buluştu

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programda, Aydın protokolü, şehitler ve gazilerin aileleri bir araya geldi.

Efeler Jandarma Sosyal Tesislerindeki kahvaltılı programa, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Programda konuşan Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aileleriyle bir araya gelmekten büyük onur duyduklarını ifade ederek, "Peygamber Ocağımız Jandarmamızın bugünkü mütevazi sofrasında yer almak, bir araya gelmek sadece bir yemek değil, kalplerimizin birlikteliğini, müktesebatımız bildiğimiz değerlerimizi, ezanımız ile sembolleşen inancımız, bayrağımız ile sembolleşen vatanımız uğruna canlarını veren şehitlerimize olan sonsuz vefamızı ifade etmenin bir vesilesidir. Bu vesileyle Jandarma Genel Komutanlığımızın 186. kuruluş yıl dönümünün de sevincini hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN