Jandarma şehit Özata kabri başında andı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla şehit Jandarma Er İsmet Özata kabrini ziyaret ederek dua etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı şehitleri unutmuyor. İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve uzman çavuş, 1 Mayıs 1992 tarihinde Bingöl ilinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Er İsmet Özata şehadetinin yıldönümünde kabrini ziyaret ederek dua ettiler. - DÜZCE